SpaceX'te artan güvenlik endişeleri!

Yeni yapılan bir güvenlik incelemesine göre, SpaceX'teki yaralanma oranlarının sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerinde olduğunu ortaya koydu. Verilere göre, SpaceX'in Teksas'taki üretim tesisindeki yaralanma oranı sektör ortalamasının yedi katından fazla.

Elon Musk'ın önderliğindeki SpaceX, son zamanlarda işyeri koşulları ve güvenlik standartları konusunda artan denetimlerle karşı karşıya. Reuters tarafından gerçekleştirilen son güvenlik incelemesi, havacılık ve uzay endüstrisinde can sıkıcı bir eğilime işaret ediyor. Buna göre, son iki yılda SpaceX'teki yaralanma oranları sektör ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor ve durum giderek kötüleşiyor.

Yüksek yaralanma oranları ve ayrımcılık iddiaları gündemde

Geçmiş yıllara ait eksik veya mevcut olmayan verilerin olduğu bir ortamda, Reuters'in önceki araştırmaları, 2022 yılında rapor edilen yaklaşık 600 yaralanmanın ezilme, kesik, yanık, göz yaralanması, elektrik çarpması, ampütasyon ve ciddi kafa travması gibi çeşitli türleri içerdiğini belirtmişti.

Ancak durumun daha da kötüleştiği görünüyor. Teksas'taki Brownsville'deki SpaceX tesisinde 2022 yılında 100 işçi başına düşen yaralanma oranı 4,8 iken, bu rakam 2023 yılında 5,9'a yükseldi. Reuters'in verilerine göre, sektör ortalaması ise 100 işçi başına 0,8 yaralanma ile oldukça düşük.

Şirketin roket kurtarma ekipleri, özellikle ağır bir yük altında. Pasifik kıyısındaki çalışanlar 100 işçi başına 7,6'lık bir yaralanma oranına sahipken, bu rakam sektör ortalamasının dokuz katından fazla. Atlantik ekipleri ise 100 işçi başına 3,5 yaralanma ile biraz daha iyileşmiş durumda.

Uzmanlar, yüksek yaralanma oranlarının daha derin sistemik sorunlara işaret ettiğini belirtiyor. George Washington Üniversitesi'nden David Michaels, bu yüksek yaralanma oranlarının, NASA gibi ticari ortaklar için önemli bir endişe kaynağı olan düşük üretim kalitesine işaret edebileceğini söylüyor.

SpaceX, çalışan güvenliğine yönelik iddiaları reddetse de, işe alımlarda ayrımcılık ve kadınlar ile azınlıklara düşük ücret ödemesi gibi başka eleştirilerle de karşı karşıya. SpaceX COO'su Gwynne Shotwell, Mart ayında yaptığı bir tweet'te, Florida'daki mürettebat kulesine yerleştirilen yeni bir acil durum paraşütüne atıfta bulunarak "Astronot ve personel güvenliği SpaceX'in en yüksek önceliğidir, bu yüzden yeni kaydırağı şahsen test etmek zorunda kaldım" dedi.

Ancak SpaceX'in güvenlikle ilgili sorunlarıyla sınırlı olmadığı görülüyor; şirket aynı zamanda işe alımlarda ayrımcılık ve kadınlar ile azınlıklara eşit ücret sağlanmaması gibi iddialarla da karşı karşıya.