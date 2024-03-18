SpaceX'ten yeni sözleşme

Uzay teknolojileri devi SpaceX'in, ABD istihbaratıyla gizli bir sözleşme imzaladığına dair ortaya atılan iddialar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay teknolojisi devi SpaceX ile ABD merkezi istihbarat teşkilatı FBI arasında gizli bir anlaşma yapıldığına dair iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre, SpaceX'in ABD'nin casus uydularını yöneten istihbarat teşkilatı Ulusal Keşif Bürosu (NRO) ile 2021 yılında 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığı öne sürülüyor.

SpaceX ve abd istihbaratı arasında gizli sözleşme iddiaları

Wall Street Journal'ın şubat ayında yayımladığı habere göre, detayları belirsiz olan bu program kapsamında SpaceX ile bilinmeyen bir istihbarat teşkilatı arasında 1,8 milyar dolarlık gizli bir "Starshield" anlaşması imzalandığı belirtilmişti. Sözleşmenin, alçak yörüngede çalışabilen, dünya görüntüleme yeteneklerine sahip yüzlerce uyduyu içeren güçlü bir casus sistemini içerdiği ifade ediliyor.

Bu iddialar, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in sadece uzay keşif ve ticaret alanında değil, aynı zamanda askeri ve istihbarat faaliyetlerinde de etkin bir rol oynadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak, söz konusu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı ve detaylarıyla aydınlatılmayı bekliyor. Bu gelişmeler, hem teknoloji dünyasını hem de uluslararası ilişkileri yakından takip edenleri heyecanlandırmaya devam ediyor.