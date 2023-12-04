Spotify, 3. kez toplu işten çıkarma yapacak!

Spotify, bu yıl 3. kez toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu. CEO Daniel Ek'in açıklamasına bakıldığında, en az 1.500 personel işten çıkarılacak.

Spotify, CEO Daniel Ek tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel ekonomik belirsizlik nedeniyle maliyetleri azaltma amacıyla yeni bir toplu işten çıkarma kararı aldı. Şirket, bu kapsamda personelinin yüzde 17'sini daha işten çıkaracak. Spotify, son mali durum açıklamasında 9.250 civarı çalışana sahip olduğunu belirtmişti.

Spotify işten çıkarmaya devam ediyor

Daniel Ek, açıklamasında küresel ekonomik belirsizliğin devam ettiğine vurgu yaparak, maliyetleri düşürme ihtiyacı doğduğunu ifade etti. Ancak Spotify, işten çıkarılan personelin beş aylık tazminata ek olarak şirketin sağlık sigortası hizmetinden faydalanmaya devam edebileceklerini belirtti.

Bu, Spotify'ın 2023 yılında gerçekleştireceği üçüncü büyük toplu işten çıkarma olacak. Daha önce Ocak ayında 600 ve birkaç ay sonra 200 kişi olmak üzere toplamda 800 kişiyi işten çıkarmıştı. Şirket, küresel ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle birçok şirket gibi maliyetleri azaltma yoluna gitmektedir.