Spotify aboneliklerine zam! Gözyaşlarımız pıt

Dünyaca ünlü müzik dinleme uygulaması Spotify, Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yüzde 50 civarında gelen zamla birlikte en düşük paket olan öğrenci aboneliği 32,99 lira oldu.

Spotify, Türkiye'deki kullanıcıları için 2024'ün başında bir fiyat artışı yaparak abonelik ücretlerini ciddi oranda yükseltti. 1 Şubat 2024 itibarıyla, en uygun paketin fiyatı 32,99 TL'den 59,99 TL'ye yükseldi, bu da abonelik ücretlerinde %50'lik bir artışı temsil ediyor.

Spotify'dan yüzde 50 zam

Yeni Spotify Premium fiyatları şu şekilde belirlendi:

Bireysel abonelik: 59,99 TL

Öğrenci aboneliği: 32,99 TL

Aile paketi: 99,99 TL

Duo üyelik: 79,99 TL

Spotify, bireysel ve öğrenci paketleri için 1 aylık ücretsiz deneme süresi sunarken, belirli aralıklarla 3 ay boyunca ücretsiz Premium abonelik fırsatı da sağlıyor. Bu fiyat değişikliği, Türkiye'deki Spotify kullanıcılarını etkileyecek önemli bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.