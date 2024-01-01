Spotify açılmıyor! Son güncelleme ortalığı karıştırdı

Spotify açılmıyor! Son güncelleme ortalığı karıştırdı
Spotify uygulamasına gelen son güncelleme ile birlikte uygulamada sorun yaşanmaya başladı. Güncellemenin ardından Spotify uygulaması açılmıyor. İşte detaylar...

Çevrimiçi müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, son güncelleme sonrasında gündeme oturdu. Gelen güncelleme ile birlikte uygulamada açılma sıkıntısı söz konusu olmaya başladı.

Spotify uygulaması açılmıyor

Spotify'ın Android için yayınladığı en son güncelleme, bazı kullanıcılarda uygulamanın hiçbir şekilde açılmamasına neden oluyor. Bu sorun, 8.9.2.169 sürümüne yükseltme yapmamış olan kullanıcıları etkilemektedir. Bu durumda, henüz güncelleme yapmamış olan kullanıcıların bir süre daha güncelleme yapmamaları ve uygulamanın düzeltilmiş bir sürümünün yayınlanmasını beklemeleri önerilir.

Spotify genellikle böyle sorunları hızla çözerek güncellenmiş bir sürümü kullanıcılara sunar. Bu nedenle, düzeltilmiş bir sürümün yayınlanmasını bekleyerek sorunun çözülmesini sağlamak en iyi yaklaşım olacaktır.

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