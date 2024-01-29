Spotify CEO'su, Apple'ın App Store düzenlemesine çok sert çıktı

Spotify CEO'su Daniel Ek, Apple'ın AB yasaları gereği üçüncü parti ödeme yöntemleri için yaptığı düzenlemeye çok sert tepki gösterdi.

Daniel Ek'in Apple'ın DMA'ya karşı tavrını ve sunduğu teklifi eleştiren açıklamaları oldukça dikkat çekici. Apple, uygulama mağazasında alım satımlardan milyarlarca dolar kazanç sağladı. Bu nedenle de Avrupa Birliği, tekel oluşmasını engellemek adına DMA isimli bir güncelleme gerçekleştirdi. Ama Apple, üçüncü parti ödeme sistemlerini kabul etmeye zorlamayı sürdürüyor.

Gaspçılık olarak niteledi

Ek, Apple'ın DMA'ya karşı olduğunu ve kontrolünü elinde tutmak için zorlayıcı kurallar koyduğunu iddia ediyor. Özellikle Apple'ın yeni ödeme politikaları ve komisyon yapısı konusunda eleştirilerde bulunuyor.

Apple'ın sunduğu alternatif uygulama mağazalarının masraflı olacağını ve firmaların bu yolla daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabileceğini vurgulayan Ek, bu durumu "gaspçılık" olarak nitelendirdi.

Ek, Avrupa Birliği'nin bu duruma müdahale edebileceğini ve Apple'ın DMA düzenlemesiyle ilgili yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi. Ancak Apple'ın AB yetkililerini ikna etmesi gerekeceğini ifade dile getirdi.