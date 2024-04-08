Spotify, yapay zekâ destekli 'AI Playlist' özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu

Spotify, yapay zekâ destekli 'AI Playlist' özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu
Dünya genelinde milyonlarca müzikseverin vazgeçilmezi olan çevrim içi müzik platformu Spotify, yenilikçi bir özellikle kullanıcılarını karşılıyor. Yapay zekâ destekli "AI Playlist" adı verilen bu yeni özellik, Spotify kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturmasına imkan tanıyor.

Müzik ve podcast platformu Spotify, yapay zekâ teknolojisini daha da ileri taşıyarak yeni bir özellik olan "AI Playlist"i kullanıcıların beğenisine sundu.

"AI Playlist" özel çalma listeleri oluşturmasına imkân tanıyacak

Dünyanın önde gelen çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, yapay zekâ destekli yeni bir özellik olan "AI Playlist" ile kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Beta aşamasında olan ve şu anda sadece İngiltere ve Avustralya'da kullanıma sunulan bu özellik, kullanıcıların metin girdilerine göre özel çalma listeleri oluşturmasına imkân tanıyacak.

Spotify'ın bu yeni özelliği, kullanıcıların yazdıkları metinlere dayanarak çalma listeleri oluşturacak. Kullanıcıların geçmiş dinleme alışkanlıklarını da dikkate alan yapay zekâ destekli sistem, kişiselleştirilmiş ve ilginç bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ayrıca, Spotify'ın AI Playlist özelliği, kullanıcılara çalma listelerini sonradan özelleştirme imkânı da sunacak. Kullanıcılar, oluşturulan çalma listelerindeki parçaları istedikleri gibi düzenleyebilecek, gerektiğinde parçaları manuel olarak ekleyip çıkarabilecekler. Örneğin, çalma listesindeki pop müzik içeriğini artırmak isteyen bir kullanıcı, "Biraz daha pop müzik ekleyelim" gibi bir komutla çalma listesini yeniden düzenleyebilecek.

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