Spotify'a önerileri kapatma seçeneği geliyor

Spotify'ın "kişisel öneriler" özelliğinin opsiyonel hâle getirileceği ortaya çıktı. Henüz uygulama kodlarında keşfedilen özellik, önerileri beğenmeyen kullanıcılarla ortak hesap sahiplerini memnun edecek gibi görünüyor.

Spotify, beta sürüm kodlarında keşfedilen yeni bir özellik üzerinde çalışarak kullanıcılara kişisel önerilerin opsiyonel hale getirilmesine yönelik bir seçenek sunmayı planlıyor. Şu anda Spotify, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre müzik ve podcast önerileri sunan bir kişisel öneri sistemi kullanıyor. Ancak, bu özellik şimdiye kadar opsiyonel değildi.

İstemeyene öneri verilmeyecek

Beta sürüm kodlarından elde edilen bilgilere göre, Spotify, kişisel önerilerin kapatılmasını sağlayan bir seçeneği test ediyor. Bu, özellikle ortak kullanılan hesaplar için faydalı olabilir. Örneğin, aynı Spotify hesabını birden fazla kişi kullanıyorsa ve kişisel öneriler etkileşime girmesini istemiyorlarsa, bu özellik kapatılarak her kullanıcının müzik zevkleri birbirine karışmaz.

Spotify'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bir sözcü yaptığı açıklamada, yeni özelliğin henüz geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmadığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Sözcü, Spotify'ın platformu geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ve bu özelliğin kapatılmasıyla ilgili detayları paylaşmadı. Yeni özellik, kullanıcıların deneyimlerini daha da kişiselleştirmelerine olanak tanıyarak platformun çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme amacını yansıtabilir.