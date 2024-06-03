Spotify'dan tepki çeken 'Car Thing' hareketi! Sonlanıyor

Spotify'ın 2 sene önce satmaya başladığı araç içi müzik donanımını kesme kararı aldı. Şirket, para iadesi yapacağını duyurdu.

Spotify, iki yıl önce otomobil sahiplerinin müzik deneyimini iyileştirmek amacıyla piyasaya sürdüğü Car Thing adlı donanım ürününü sonlandıracağını açıkladı. Modern dijital ekranlara sahip olmayan araçlarda kullanılması hedeflenen bu cihaz, eski nesil CD çalarların yerine geçerek araç içi Spotify kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Ancak, kullanıcıların ilgisizliği nedeniyle proje beklenen başarıyı elde edemedi ve Spotify, Car Thing'in satışını durdurma kararı aldı.

Car Thing nedir ve nasıl çalışır?

Car Thing, araçların ön konsoluna monte edilerek Spotify şarkılarını tarayıp çalmanızı, sesi açıp kapatmanızı sağlayan 6-7 inç boyutlarında bir mini tablet olarak tasarlanmıştı. Dokunmatik ekranı ve dairesel kontrol tuşu ile kullanıcılara modern bir müzik çalar deneyimi sunuyordu. Ayrıca sesle komut özelliği de bulunuyordu, bu sayede kullanıcılar ellerini kullanmadan müziklerini kontrol edebiliyordu.

Kullanıcıların tepkisi ve Spotify'ın geri adımı

Ancak, kullanıcılar bu ürüne beklenen ilgiyi göstermedi. Birçok kişi, zaten sahip oldukları cep telefonları varken neden ekstra bir cihaz için yaklaşık 100 dolar ödemeleri gerektiğini sorguladı. Spotify, bu durumu geç de olsa fark ederek Car Thing projesini sonlandırma kararı aldı. Bu karar, ürüne yatırım yapmış olan kullanıcılar arasında büyük tepki yarattı. Ürünün kapatılma haberinden sadece bir hafta önce Car Thing satın almış olan kullanıcılar, sosyal medyada şikayetlerini dile getirdiler ve şirketi eleştirdiler.

Geri ödeme kararı

Spotify, kullanıcıların tepkisi karşısında geri adım atarak, ürünü iade etmek isteyenlere koşulsuz şartsız para iadesi yapacağını açıkladı. Bu süreçte kullanıcıların yapması gereken tek şey, ürünün faturasını müşteri hizmetlerine e-posta ile göndermek. Spotify'ın bu kararı, birçok kullanıcının öfkesini bir nebze de olsa dindirdi.