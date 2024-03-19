Spotify'dan YouTube'u kıskandıracak özellik!

Spotify, müzik dinleme deneyimine yeni bir boyut kazandırmak için önemli bir adım attı. Artık platform, kullanıcılarına müzik kliplerini izleme imkanı sunacak.

Müzik dinleme platformu Spotify, artık kullanıcılarına müzik kliplerini izleme olanağı sunuyor. Şirketin bugün yaptığı açıklamaya göre, bu özellik beta versiyonunda kısıtlı sayıda şarkı için kullanılabilecek. Bu yenilikle birlikte, şu an için 11 ülkede bu özelliği kullanmak mümkün olacak.

Basit kullanımlı olacak

Spotify Küresel Tüketici Deneyimi Başkanı Sten Garmark'ın açıklamasına göre, müzik klipleri katalogu ilerleyen dönemlerde binlerce şarkıyı kapsayacak şekilde genişletilecek. Halihazırda bu özelliği kullanabileceğiniz şarkılar arasında Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna ve Asake gibi isimler yer alıyor.

Bu yeniliğin kullanımı oldukça basit. Müzik çalarken, "Şimdi Çalınıyor" sekmesinde bulunan "Videoya geç" düğmesine dokunarak videoyu izlemeye başlayabilirsiniz. Ancak bu özelliği kullanabilmek için desteklenen şarkıları dinliyor olmanız gerekiyor. Mobil cihazlarda, videoları tam ekran yapmak için telefonu yan çevirmeniz mümkün olacak. Ayrıca, videoları izlerken "sese geç" düğmesine basarak yeniden eski görünüme dönebilirsiniz.

Ancak, şu anda bu özellik ülkemizde kullanılamıyor. Beta versiyonunda sunulan bu özelliğe erişim şu anda sadece Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Brezilya, Kolombiya, Filipinler, Endonezya ve Kenya gibi ülkelerde mümkün. Bu ülkelerin seçilmesi, pazar büyüklüğü ve yerel içerik talepleri dikkate alınarak yapıldı. Yeni özellik, iOS, Android, masaüstü ve televizyonlarda da kullanılabilecek.