Spotify'ı yerinden edecek yeni rakip geliyor

Yüksek çözünürlüklü ses teknolojisi, müzik dinleme alışkanlıklarını kökten değiştirme potansiyeline sahip yeni bir uygulama geliyor.

Müzik dünyası, Spotify'ın aylık 5 dolarlık farkla sunduğu yüksek çözünürlüklü ses seçeneğiyle yeni bir döneme adım atarken, bu alanda yeni bir oyuncu sahneye çıkmaya hazırlanıyor. HDTracks, sahip olduğu AIRIA ses teknolojisiyle Spotify'a rakip olmaya kararlı.

HDTracks yüksek çözünürlüklü ses teknolojisi ile geliyor

Eskiden SCL6 olarak bilinen müzik codec bileşeni, MQA Labs tarafından geliştirilen AIRIA ses teknolojisi ile yeniden doğdu. AIRIA, her tür bağlantı ve cihazda sorunsuz, kesintisiz ve ölçeklenebilir ses akışı sunmayı vaat ediyor. Bu yenilikçi teknoloji, yüksek bant genişliği yeteneğiyle çok temiz ve yüksek çözünürlüklü ses sağlayarak kullanıcıların müzik deneyimini üst seviyeye taşıyor.

HDTracks uygulaması yeniden sahneye çıkıyor

2008 yılında kurulan HDTracks, şimdi AIRIA teknolojisiyle büyük bir atılım yapmayı hedefliyor. Henüz piyasaya sürülmeyen yeni sürüm, kristal berraklığında ses kalitesi sunarak müzik severlerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor. HDTracks, bu hamlesiyle Spotify'ın yüksek çözünürlüklü ses pazarındaki en büyük rakibi olma yolunda ilerliyor.

Ölçeklenebilir ses kalitesi

AIRIA teknolojisinin en önemli özelliği, her bit hızında yüksek kalite sunabilmesi. İster 20 Mbps, ister 200 kbps ile dinleyin, AIRIA size en iyi performansı garanti ediyor. Bu özelliğiyle AIRIA, LDAC ve aptX HD gibi rakip codec bileşenlerini geride bırakıyor. Bu sayede kullanıcılar, internet hızları ne olursa olsun mükemmel bir müzik deneyimi yaşayabiliyor.

HDTracks'in geleceği

HDTracks, AIRIA destekli hizmetiyle sektörde bir ilki gerçekleştirecek. Ancak bu, AIRIA teknolojisini kullanacak tek uygulama olacağı anlamına gelmiyor. Eğer AIRIA teknolojisi müzik severler tarafından beğenilirse, diğer müzik uygulamaları da bu teknolojiyi entegre etmeye başlayabilir. Yine de HDTracks, bu süreçte büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşarak pazarda önemli bir yer edinmeyi planlıyor.