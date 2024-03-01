Spotify'ın yeni özelliği 'Şarkı falı' geldi!

Spotify'a yeni bir özellik geldi. 'Şarkı falı' adlı özellik sormak i̇stediğiniz sorulara şarkıyla cevap veriyor.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan müzik uygulaması Spotify, kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve önerileri gibi birçok farklı özelliği ile de dikkat çekiyor. Uygulamaya yeni bir özellik de geldi.

SİZE EN UYGUN ŞARKIYLA CEVAP VERİYOR

'Şarkı falı' adlı özelliği Spotify’a herhangi bir soru sorduğunuzda, size en uygun şarkıyla cevap veriyor.