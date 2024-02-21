Stability AI, yeni üretken yapay zekasını duyurdu

Stability AI, son dönemde rekabetin gittikçe arttığı üretken yapay zekâ alanında rakiplerinin önüne geçmek için, daha az hesaplama gücüne ihtiyaç duyan ve komutları daha iyi takip edebilen Stable Cascade'i duyurdu.

Yapay zekâ alanında lider konumda bulunan Stable AI, yeni ürünü Stable Cascade'i duyurarak dikkatleri üzerine çekiyor. Stable Diffusion'un temelini oluşturan bu yeni versiyon, yapay zekânın becerilerini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Özellikle görsel oluşturma alanında bir dönüm noktası olması beklenen Stable Cascade, çeşitli yenilikler sunuyor.

SADECE GÖRSEL OLUŞTURMAKLA KALMAYACAK

Stable Cascade, sadece görsel oluşturmakla kalmayacak; aynı zamanda oluşturduğu görselin çeşitli varyasyonlarını ortaya çıkarabilecek ve mevcut görsellerin çözünürlüğünü artırabilecek. Bunun yanı sıra, oluşturulan görselin belirli bir kısmını düzenleme veya eski görsellerden yeni görseller oluşturma gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak.

Henüz ticari kullanıma açılmamış olsa da, araştırmacıların erişimine GitHub üzerinden sunulan Stable Cascade, Google, Apple gibi teknoloji devlerine kendi görsel oluşturma modelleri için ilham kaynağı olabilir nitelikte. Teknik açıdan bakıldığında da dikkat çeken bir yapıya sahip olan Stable Cascade, Würstchen mimarisi adı verilen üç farklı modelin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş.

Stable AI'dan gelen açıklamaya göre, bu yeni sistemde komutlar daha küçük parçalara ayrılarak yapay zekânın komutları daha iyi takip etmesi ve daha az işlem gücüne ihtiyaç duyması sağlanıyor. Örneğin, mevcut SDXL modeli bir görseli 22 saniyede oluştururken, yeni Stable Cascade modeli ile bu süre 10 saniyeye kadar düşebiliyor. Bu da kullanıcılar için daha hızlı ve verimli bir deneyim sunmayı vaat ediyor.