Starlink, telefonlardan doğrudan bağlanılabilecek ilk uydusunu fırlattı

Starlink, akıllı telefonlara doğrudan hücresel bağlantı sağlayacak ilk uydularını uzaya gönderdi. Starlink'in yeni girişimiyle beraber, kullanıcılar Starlink anteni olmadan da bağlantı sağlayabilecek.

SpaceX, uydu internet projesi Starlink ile ilgili önemli bir adım attı. Geçtiğimiz gece Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen 21 yeni uydu arasında bulunan 6 uydu, Starlink'in uydu internet hizmetini doğrudan akıllı telefonlara bağlama yeteneğini test etmek amacıyla tasarlandı. Bu gelişme, kullanıcıların Starlink hizmetini kullanabilmek için özel bir anten kurma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Starlink'in bu uyduları telefona direkt bağlanabilecek

Starlink'in geleneksel hizmeti, kullanıcıların evlerine veya işyerlerine yerleştirdikleri antenler aracılığıyla uydulardan gelen sinyalleri almayı içerir. Ancak bu yeni uydular, özel bir anten olmadan doğrudan akıllı telefonlara bağlanabilme yeteneği sunabilir.

Bu yeni uydular, Starlink'in hizmetini daha taşınabilir hale getirebilir, özellikle de yerleşik internet altyapısı zayıf veya olmadığı bölgelerde. Ancak SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink'in mobil hizmetinin yerel hizmet sağlayıcılara kıyasla daha düşük bir hız sunacağını belirtti. İlk aşamada sadece mesajlaşma, ikinci aşamada ise ses ve internet hizmetlerinin sunulması planlanıyor.