Starlink'in Türkiye'de kullanımı ertelendi! İşte yeni tarih

Starlink, Türkiye'ye geliş tarihini yine erteledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Eylül 2023'te yaptığı açıklamada, SpaceX'in Starlink hizmetini Türkiye'de sunmak için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu. O dönemde, Starlink'in 2024 yılı içinde Türkiye'de kullanılmaya başlanması bekleniyordu. Ancak SpaceX'in erişim haritasındaki son güncellemeler, bu beklentiyi değiştirdi.

Starlink Türkiye'ye ne zaman gelecek?

SpaceX, Starlink hizmetini Türkiye'de sunma planlarını netleştirdi. Şirketin resmi web sitesine göre, Starlink'in Türkiye'de kullanıma açılması en erken 2025 yılına ertelendi. Bu durum, yüksek hızlı uydu internet hizmeti bekleyen kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğrattı. SpaceX'in güncel erişim haritası, Türkiye'nin 2025'ten önce bu hizmetten yararlanamayacağını gösteriyor.

Starlink, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Kısa süre önce yapılan açıklamalara göre, Starlink şu anda 100'ün üzerinde ülkede hizmet veriyor ve kullanıcı sayısı 3 milyona ulaşmış durumda. Bu geniş kullanıcı kitlesi, özellikle fiber internet altyapısının bulunmadığı bölgelerde yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor. Şehir merkezlerinden uzak bölgelerde yaşayan kullanıcılar için Starlink, internet erişimi konusunda önemli bir çözüm sunuyor.