Steam açıkladı! Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı hangisi?

Dijital oyun mağazası Steam, Türkiye’de en hızlı internet sağlayıcılarını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'deki internet sağlayıcılarının kullanıcılarına sunduğu internet değerlerini açıkladı.

Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcıları

Türkiye'de ortalama indirme hızı 33.3 Mbps seviyesinde. TurkNet ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda yer aldı.

Türknet'i 39.1 Mbps hız ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip etti.

Dördüncü sırada ise 35.4 Mbps ile Turkcell Superonline yer alıyorken, sıralamanın devamında 33 Mbps ile Millenicom, 28.6 Mbps ile Vodafone Türkiye ve 27.4 Mbps ile Türk Telekom olduğunu görüyoruz. Son sıradaysa 16.9 Mbps ile Turkcell yer aldı .

Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcıları şu şekilde sıralandı: