Steam o tarihten sonra bu bilgisayarlarda desteklenmeyecek

Valve, bazı macOS sürümlerinde Steam desteğini sonlandıracağını açıkladı. 15 Şubat 2024'ten itibaren güncellemeler ve teknik destek sona erecek. İşte detaylar...

Valve, High Sierra (10.13) ve Mojave (10.14) macOS sürümlerinde Steam desteğini sona erdireceğini açıkladı. 15 Şubat 2024 tarihinde, Valve, bu eski sürümlerde oyun istemcisi için güncelleme yayınlamayı ve teknik destek sağlamayı durduracak.

Steam artık desteklenmeyecek

Valve'ın aldığı bu kararın ana nedeni, macOS High Sierra ve Mojave'de Google Chrome desteğinin sona ermesi. Steam istemcisinin bazı bölümleri, yakında Apple'ın eski işletim sistemlerinde çalışmayı durduracak olan yerleşik Chrome'a bağlı. Ayrıca, Valve, gelecekteki Steam sürümlerinin yalnızca macOS Catalina (10.15) ve daha yeni sürümlerde bulunan özelliklere ve güvenlik güncellemelerine ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

Bu değişiklik, Steam'in ve indirilen oyunların 15 Şubat 2024'te kullanılamaz hale gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Müşteriler, belirtilen tarihten sonra da platformu kullanmaya ve oyun oynamaya devam edebilecekler. Ancak Valve, işlevselliğin belirtilen tarihten sonra garantili olmadığını belirtiyor.

Valve'ın son Donanım ve Yazılım Anketi, tüm Steam müşterilerinin %1,19'unun macOS kullanarak platforma eriştiğini gösteriyor. Bu kullanıcıların %98'inden fazlası macOS 10.15 ve daha yeni sürümleri kullanıyor. Bu nedenle, değişikliğin çok sayıda Steam kullanıcısını etkilemediği söylenebilir. Ancak, Steam'in macOS 10.13 ve 10.14'ü devre dışı bırakması, 32 bit oyunları içeren bir sorunu da gündeme getiriyor.

Bu karar, Windows 7, 8 ve 8.1'in 1 Ocak 2024'te Steam desteğini kaybetmesinden ayrı olarak değerlendirilmelidir. macOS High Sierra ve Mojave'nin aksine, Steam, önümüzdeki yıldan itibaren eski ve artık desteklenmeyen Windows sürümlerinde çalışmayacak.