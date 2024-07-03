Steam'de, Windows 11 ilk sıraya çıkıyor

Aylık Steam yazılım ve donanım anketinin Haziran sonuçları yayınlandı. Bu sonuçlara göre Windows 11, en çok kullanılan işletim sistemi olmaya aday.

Üçüncü taraf istatistik hizmetlerine göre Windows 11'in kullanıcı tabanı tekrar büyümeye başlamış olsa da işletim sistemi, yakında resmi desteği sona erecek olan bir önceki sürümüne hala yaklaşabilmiş değil.

Valve'ın en son Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nde, Windows 11'in Steam'deki en popüler işletim sistemi olmaya çok yakın olduğunu görülüyor.

CHIP Online'ın haberine göre; Valve'ın Steam anketinin Haziran 2024 sürümünde Windows 11'in pazar payı 0,55 puan arttı ve şu anda %46,63 seviyesinde, Windows 10 ile arasındaki fark ise %3'ten daha az. Yaşlanan Windows 10 işletim sistemi, şu anda Steam'deki tüm Windows kullanıcılarının yaklaşık %49,42'sini elinde tutuyor.

Windows 7 ve 8.1 de hala varlık göstermeye devam ediyor. 64 bit Windows 7 %0,4 (+0,02) paya sahipken, 64 bit Windows 8.1 ise %0,08 paya sahip.

Peki ya Linux ve macOS?

Genel olarak, tüm anket katılımcılarının %96,61'i Steam'den oyun oynamak için Windows kullandığını bildirdi (+%0,40). Linux %2,08 (-0,24) ile ikinci sırada yer alırken, macOS %1,31 (-0,16) ile üçüncü sırada yer alıyor.

Steam Donanım ve Yazılım Araştırması, Valve'ın geliştiricilerin piyasadaki durumu, ürünlerini nasıl optimize edeceklerini ve daha fazlasını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlediği aylık bir anket. Bu ankete katılım tamamen isteğe bağlı ve anonim. Bu yüzden bilgilerin 100% doğru olmayacağını da belirtmekte fayda var.

Donanım tarafında durum nasıl?

Haziran 2024'te donanım tarafına baktığımızda, Intel işlemcilerin %66,80 (-0,04) ile ilk sırada yer aldığını ve AMD'nin %33,15 (-1,54) ile ikinci sırada, Microsoft işlemcilerin ise %0,05 (+0,01) ile üçüncü sırada yer aldığı görülüyor. İşlemcilerde en çok tercih edilen çekirdek sayısı %32,64 (-0,47) ile 6 çekirdekken, ardından %20,61 (-0,57) ile 8 çekirdek ve %19,27 (-1,32) ile 4 çekirdek sürümleri geliyor.

16GB RAM en çok tercih edilen RAM miktarı (%47,23; +0,15) olmaya devam ederken, 32GB RAM seçeneği yavaş bir şekilde aradaki farkı kapatıyor (%29,38; 0,66). Nvidia RTX 3060 birinci sıradaki GPU olarak öne çıkıyor ve ardından Nvidia GTX1650 ve Nvidia RTX 3060 Ti geliyor.