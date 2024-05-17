SteelSeries Arctis Nova 5 Duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji devi SteelSeries, oyun tutkunlarının beklentilerini karşılamak ve daha da ileriye taşımak amacıyla Arctis Nova 5 serisini piyasaya sürdü.

Oyun ekipmanları alanında öncü markalardan SteelSeries, Arctis Nova kulaklık serisini daha da genişleterek Arctis Nova 5'i piyasaya sürdü. Bununla birlikte şirket, Nova 5 Companion App ile oyunculara 100'den fazla ses ön ayarına erişim sağlayan bir uygulama sunuyor.

Arctis Nova 5'in özellikleri neler?

Nova 5 Companion App sayesinde oyuncular, ses ön ayarlarını gerçek zamanlı olarak ve oyundan çıkmadan anında değiştirebiliyorlar. Ayrıca, Fortnite, Apex Legends, Minecraft ve daha pek çok oyun için özel olarak oluşturulmuş ses profillerini içeriyor.

Yeni nesil kulaklık, Neodim Manyetik Sürücüler'e sahip ve Quick-Switch Wireless özelliği sayesinde tek bir düğmeye dokunarak 2.4GHz'den Bluetooth 5.3'e geçişi sağlıyor. Bu özellikle mobil bağlantıların bekleme moduna alınmasını sağlayarak, çağrıları almayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, Bluetooth ses için belirli medya profilleri etkilenmeden Fortnite EQ'ları 2.4GHz bant genişliğinde tutulabiliyor. USB-C dongle'ı, oyuncuların tüm sistemler arasında kolayca geçiş yapmasını sağlıyor ve Xbox, PlayStation, Switch, PC, Meta Quest, el bilgisayarları ve USB-C'yi destekleyen telefon ve tabletlerle uyumlu.

SteelSeries'in ClearCast mikrofonu, 32KHz/16Bit sesi destekleyen yeni bir yüksek bant genişliğine sahip yonga setiyle geliyor. Oyuncular, PC'de Sonar AI Destekli Gürültü Engelleme ile iki yönlü gürültü azaltma ve vokalleri güçlendirme imkanına sahiptir. Arctis Nova 5'in iddia edilen 60 saatlik batarya ömrü, 7 gün boyunca günde 8 saat kullanımı mümkün kılar. USB-C hızlı şarj özelliği, 15 dakikalık şarj ile 6 saat daha kullanım süresi sunar. Oyuncular için tasarlanmış olan Sonar Audio Software Suite, her bir frekansı ayarlama ve en önemli sesleri duyabilme olanağı sağlayan ilk profesyonel sınıf parametrik EQ'dur.

Arctis Nova 5 Serisi, dünya çapındaki perakendecilerden 129.99 dolar tavsiye edilen satış fiyatıyla temin edilebilir. SteelSeries'in bu yenilikçi ürünleri, oyuncular için daha etkileyici ve özelleştirilebilir bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.