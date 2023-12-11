Steve Jobs'un 47 yıl önce imzaladığı 4 dolarlık çek servet değerine satıldı

Apple'ın en eski çeklerinden biri olan ve Steve Jobs imzasını taşıyan 4 dolarlık çek, açık artırma usulüyle rekor fiyata satıldı.

Steve Jobs tarafından imzalanan eski bir çek, RRAuction tarafından düzenlenen açık artırmada 46.063 dolara satıldı. Çek, 23 Temmuz 1976'da düzenlenmiş olup, 4,01 dolarlık ödeme için Wells Fargo Bank tarafından Radio Shack'e verilmiştir. Çekin üzerinde, Jobs ve Steve Wozniak'ın Apple'ın ilk günlerinde çalıştıkları yer olan telesekreter ve posta bırakma hizmetinin adresi bulunmaktadır.

Bu çek, Apple'ın tarihinde önemli bir dönemeç olan 1976 yılına aittir. Bu yıl, Apple'ın ilk ürünü olan Apple 1'in piyasaya sürüldüğü yıldır. Apple 1, başlangıçta kullanıcı tarafından monte edilecek bir kit olarak tasarlanmıştı, ancak Paul Terrell'in sahibi olduğu The Byte Shop, bitmiş ürünleri satın almayı teklif ederek Apple'ın başarılı bir şekilde ticarileşmesine yol açtı.

Bu çek aynı zamanda, Steve Wozniak'ın yasadışı uzun mesafeli aramaları kolaylaştırmak için kullandığı "mavi kutu"yu oluşturmak için TRS-80 Mikro Bilgisayar Sistemi'ni satın aldığı Radio Shack ile olan bağlantısını da yansıtmaktadır. Jobs ve Wozniak, bu dönemde satılan mavi kutularla elde ettikleri gelirle Apple'ın temelini atmışlardır.