Steve Jobs'un imzaladığı eski bir Apple kartviziti, dudak uçuklatacak bir fiyata satıldı

Teknoloji dünyasının efsane ismi Steve Jobs'un 10 yıl önce aramızdan ayrılmasının ardından, onun imzasını taşıyan eşyalar hala büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Son gerçekleştirilen bir açık artırmada, Jobs'un imzaladığı eski bir Apple kartviziti, dudak uçuklatacak bir fiyata satıldı.

Apple'ın efsanevi kurucu ortağı Steve Jobs'un vefatının üzerinden geçen 10 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, teknoloji dünyasındaki etkisi hala derinlemesine hissediliyor. Jobs'un sıradan gibi görünen eşyaları bile, onun efsanevi kişiliği nedeniyle büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Son gerçekleştirilen bir açık artırmada, Jobs tarafından imzalanmış eski bir Apple kartviziti, inanılmaz bir fiyata satıldı.

1983 tarihli Steve Jobs kartviziti için servet ödendi

1983 yılına ait olduğu tahmin edilen imzalı kartvizit, RR Auction şirketi tarafından düzenlenen "Steve Jobs ve Apple Bilgisayar Devrimi" müzayedesinde satışa sunulan 6 parçadan biriydi. RR Auction'a göre, Jobs'un imzaladığı beş kartvizitten biri olan bu kartvizit, Jobs'la ilgili tüm eşyalar arasında en yüksek fiyatı alan eser oldu.

RR Auction'ın başkan yardımcısı Bobby Livingston, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Steve Jobs imzalı Apple kartvizitinin 180.000 doların üzerinde bir fiyata satılması, imzalı kartvizitlerde yeni bir standart belirliyor. Bu, Jobs'un kalıcı mirasının ve Apple'ın modern dünyamız üzerindeki derin etkisinin bir kanıtıdır" dedi.

Diğer dikkate değer satışlar arasında, 1976 yılında Jobs tarafından imzalanan ve 176.860 dolara satılan bir çek bulunuyor. Bu çek, Apple'ın resmi kuruluşundan yaklaşık 2 hafta öncesine ait ve Apple'ın ilk günlerine dair önemli bir belge niteliği taşıyor.

Jobs tarafından imzalanmış tüm eşyaların yanı sıra, 1980'lerden kalma bir kartvizit ve imzasız bir tanıtım posteri de müzayedede satıldı. Ayrıca, 2003 yılında Jobs tarafından imzalanan bir sinema bileti de dikkat çekti. Jobs'un imza taleplerini genellikle reddettiği bilinse de, söylentiye göre bir hayranının yanında sinemada karşılaşması üzerine bu kez imzalamayı kabul etmiş. İşte bu sinema bileti de 14.653 dolara alıcı buldu.