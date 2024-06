Summer Game Fest 2024! Civilization VII duyurusu damgasını vurdu

Bu yılki Summer Game Fest, bağımsız oyunların ön planda olduğu iki saatlik bir sunumla gerçekleşti. Büyük duyuruların azlığına rağmen, etkinlikte bir oyun özellikle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı: Civilization VII. Daha önce sızan bilgiler nedeniyle duyurunun sürprizi bozulmuş olsa da, fragmanın gösterilmesi hayranlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Efsanevi strateji simülasyon serisi Civilization, ilk olarak 1991 yılında piyasaya sürülmüştü ve o zamandan beri oyun dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Civilization VI'nın 2016 yılında çıkmasının ardından sekiz yıl boyunca yeni bir oyun bekleyen hayranlar, nihayet Civilization VII ile buluşacak.

Yeni oyun, 2025 yılında PC'nin yanı sıra PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X ve Nintendo Switch için de piyasaya sürülecek. Bu, serinin tarihinde bir ilk olacak, çünkü daha önceki oyunlar önce PC için piyasaya sürülüp daha sonra konsollara gelmişti. Bu kez, Civilization VII hem PC hem de konsollar için aynı anda yayınlanacak.

Etkinlikte konuşan oyunun efsanevi tasarımcısı Sid Meier, şunları söyledi:

"30 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanından oyuncular Civ'e olan sevgilerini ve desteklerini paylaştılar. Civ hayranlarının, otuz yıllık strateji birikimlerini bir araya getirecek yeni bir proje için inanılmaz derecede heyecanlıyım."

CIVILIZATION VII. Coming 2025.



Wishlist now & watch the full reveal this August!https://t.co/q0Hj7riVO0 | #Civ7 #SummerGameFest pic.twitter.com/hS4V0ErSWy