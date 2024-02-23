Süper kütleli kara deliğinin yerini gösteren bir uygulama!

Süper kütleli kara deliğinin yerini gösteren bir uygulama!
Galaksimizin süper kütleli kara deliğinin nerede olduğunu her an takip etmek isteyenlere iyi haber geldi. Uygulama ile takip edilebilecek.

Dünya'dan yaklaşık 26.000 ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu galaksisinin merkezinde yer alan ve Güneş'in kütlesinin 4,1 milyon katı olan devasa bir kara delik olan Sagittarius A*, bilim insanlarının uzun süredir ilgisini çekiyor. Bu kara delik, kendisine çok yaklaşan yıldızların parçalanmasına neden olmasının yanı sıra, genel olarak herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır. Ancak, bu muazzam gök cismi hakkında bilgi sahibi olmak ilgi çekici olabilir.

CHATGPT KULLANARAK GELİŞTİRİLDİ

Uzay meraklısı ve tasarımcı Matt Webb, bu fikirle hareket ederek, ChatGPT kullanarak yeni bir iPhone uygulaması olan Galactic Compass'ı geliştirdi. Bu uygulama, Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius A*'nın yönünü gösteren bir pusula görevi görüyor.

Webb, bir blog yazısında, geçmişte galaktik merkezin konumunu takip etmek için kendini eğittiğini ve sonunda kaldırımı ya da caddeyi işaret edip, işte orada duruyor diye düşündüğünü açıkladı. Ancak zamanla bu yeteneğini kaybettiğini belirtti.

2021'de bu sorunu çözmek için bir iPhone uygulaması veya web sitesi yapmayı düşündü, ancak bunun için öğrenmesi gereken çok şey olduğunu fark etti. Ancak 2024'te, ChatGPT'nin desteğiyle projeye yeniden başladı.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek