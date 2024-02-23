Süper kütleli kara deliğinin yerini gösteren bir uygulama!

Galaksimizin süper kütleli kara deliğinin nerede olduğunu her an takip etmek isteyenlere iyi haber geldi. Uygulama ile takip edilebilecek.

Dünya'dan yaklaşık 26.000 ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu galaksisinin merkezinde yer alan ve Güneş'in kütlesinin 4,1 milyon katı olan devasa bir kara delik olan Sagittarius A*, bilim insanlarının uzun süredir ilgisini çekiyor. Bu kara delik, kendisine çok yaklaşan yıldızların parçalanmasına neden olmasının yanı sıra, genel olarak herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır. Ancak, bu muazzam gök cismi hakkında bilgi sahibi olmak ilgi çekici olabilir.

CHATGPT KULLANARAK GELİŞTİRİLDİ

Uzay meraklısı ve tasarımcı Matt Webb, bu fikirle hareket ederek, ChatGPT kullanarak yeni bir iPhone uygulaması olan Galactic Compass'ı geliştirdi. Bu uygulama, Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius A*'nın yönünü gösteren bir pusula görevi görüyor.

Webb, bir blog yazısında, geçmişte galaktik merkezin konumunu takip etmek için kendini eğittiğini ve sonunda kaldırımı ya da caddeyi işaret edip, işte orada duruyor diye düşündüğünü açıkladı. Ancak zamanla bu yeteneğini kaybettiğini belirtti.

2021'de bu sorunu çözmek için bir iPhone uygulaması veya web sitesi yapmayı düşündü, ancak bunun için öğrenmesi gereken çok şey olduğunu fark etti. Ancak 2024'te, ChatGPT'nin desteğiyle projeye yeniden başladı.