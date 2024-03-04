Suya düşen telefon nasıl kurtarılır? Suya düşen telefona ne yapmalı?

Telefonların suya düşmesi, birçok kişinin karşılaştığı stresli bir durumdur. Ancak doğru adımları takip ederek, cihazınızı kurtarma şansınız vardır. İşte suya düşen bir telefonla başa çıkmak için bilmeniz gerekenler ve dikkat etmeniz gereken noktalar...

Suya düşen bir telefon, çoğumuz için endişe verici bir durumdur. Ancak doğru adımları takip ederek cihazınızı kurtarma şansınız vardır.

İşte telefonunuz suya düştüğünde yapmanız gerekenler...

TELEFONUNUZ SUYA DÜŞTÜĞÜNDE YAPMANIZ GEREKENLER

1. Hemen Kapatın:

Telefonunuz çalışıyorsa bile, hemen kapatın. Bu, içerideki elektrik devrelerinin zarar görmesini önleyecektir.

2. Parçalara Ayırın:

Telefonunuzu suya düşer düşmez, pil ve diğer parçaları çıkarın. Bu, içerideki suyun hızla buharlaşmasına yardımcı olabilir.

3. Dışını Kurutun:

Telefonun dışını bir bez veya kağıt havlu ile kurulayın. Ancak iç kısımlara su sızabileceğinden, dikkatli olun.

4. Su Damlacıklarını Çekin:

Elektrikli bir süpürge kullanarak telefonun dışındaki su damlacıklarını çekebilirsiniz. Bu, iç kısımların daha hızlı kurumasına yardımcı olabilir.

5. Havadar, Güneşli Bir Yere Koyun:

Telefonu, içindeki suyun buharlaşması için havadar ve güneşli bir yere koyun. Ancak doğrudan güneş ışığı altında bırakmamaya dikkat edin.

6. Pirinçte Bekletin:

Telefonu pirinç içine koyarak bekletmek, içindeki nemin emilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemin etkinliği tartışmalıdır.

TELEFONUNUZ SUYA DÜŞTÜĞÜNDE YAPMAMANIZ GEREKENLER

Telefonunuzu kurtarmaya çalışırken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler de vardır.

İşte yapılmaması gerekenler...

1. Telefonu Açmayın:

Cihaz çalışsa bile, suya daldıktan sonra telefonu açmayın. Bu, içindeki elektronik bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

2. Şarja Takmayın:

Telefonu şarja takmayın. Su ile temas halinde olan bir cihazı şarja takmak, ciddi hasarlara neden olabilir.

3. Tuşlara Basmayın:

Telefonun tuşlarına basmaktan kaçının. Bu, içeriye daha fazla suyun girmesine yol açabilir.

4. Cihazı Sallamayın veya Üflemeyin:

Telefonu sallamak veya içine üflemek, suyun iç kısımlara yayılmasına neden olabilir. Bu durumda kurutma işlemi daha da zorlaşır.

5. Isı Uygulamayın:

Telefonu kurutmak için herhangi bir ısı kaynağı kullanmayın. Aşırı ısı, telefonun içindeki bileşenlere zarar verebilir.

6. Fazla Hareket Ettirmeyin:

Telefonu fazla hareket ettirmek, suyun içerideki bileşenlerle temasını artırabilir ve hasarı artırabilir.