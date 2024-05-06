Tablet piyasasında düzen değişiyor! İşte en çok satan tablet markaları

IDC, dünya çapında en çok satılan tablet markalarını açıkladı.

Tablet furyasının doruklarına çıktığı günlerden bu yana, teknolojinin hızla değişen yüzü, tabletlerin yerini yeni trendlere bırakmış gibi görünüyor. Eskiden iPad'lerin öncülüğünde başlayan bu furya, özellikle eğitim ve iş dünyasını sarıp sarmalıyordu. Ancak günümüzde, iPhone 16 Pro Max'in dev ekranıyla bile tabletlerin popülerliği eskisi gibi değil. İşte, günümüzde en çok satılan tablet modelleri...

Çinli markalar satışlarını artırdı

Tabletler hala birçok kişi için önemli bir cihaz. IDC'nin verilerine göre, 2024'ün ilk üç ayında dünya genelinde 30,8 milyon tablet satıldı. Bu, geçen yıla kıyasla %0,5'lik bir artış anlamına geliyor. Apple ve Samsung gibi önde gelen markaların satışları düşerken, Çinli markaların ise pazar paylarını artırdığı görülüyor.

IDC'nin verilerine göre, Apple liderliğini sürdürerek 9,9 milyon iPad satışı gerçekleştirdi. Ancak bu rakam, bir önceki yıla göre %8,5 düşüş gösteriyor. Samsung ise 6,7 milyon tablet satarak %21,7 pazar payına sahip oldu ve %5,8'lik bir kayıp yaşadı. Huawei, Lenovo ve Xiaomi gibi Çinli markalar ise satışlarını artırarak dikkat çekiyor.

Toplam satış adedi ve pazar payı bazında bakıldığında, Apple hala tablet sektörünün lideri konumunda. Ancak, Çinli markaların yükselişi dikkate alındığında, Samsung'un sıralamasının önümüzdeki yıllarda tehlikeye girebileceği söylenebilir. Tabletlerin popülerliği hala devam ediyor gibi görünse de, teknolojinin sürekli değişen doğası, bu cihazların geleceği konusunda belirsizlikler yaratıyor.