Tamamen havadan oluşan çanta yapıldı

Fransız lüks moda markası Coperni, NASA'nın silika aerojelini kullanarak büyük oranda havadan oluşan bir çanta tasarladı.

Fransız lüks moda markası Coperni, dikkat çekici bir aksesuarı piyasaya sürdü. Son zamanlarda Instagram üzerinden duyurulan bu özel ürün, nanomalzeme "silika aerojel" kullanılarak tasarlanmış eşsiz bir çanta olarak tanıtıldı.

"BÜYÜLÜ BİR BULUT GİBİ"

"The Air Swipe Bag" adını taşıyan çanta, NASA'nın en hafif katı olarak nitelendirdiği silika aerojelden yapılmış birinci sınıf bir üründür. Bu özel nanomalzeme, yüzde 99'u havadan oluşurken yüzde 1'i camdır. Ayrıca, silika aerojel, 1.200 santigrat dereceye kadar ısıya ve ağırlığının 4000 katı basınca dayanabilmektedir.

Coperni'nin bu çantası, silika aerojelden yapılmış en büyük nesne olarak dikkat çekiyor. Tasarımcılar, ürünün hayata geçirilmesi için 15 farklı prototip geliştirmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Tasarım sürecinde, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nden Yunan Profesör Ioannis Michaloudis'in uzmanlığından faydalanıldı.

Çanta, son derece hafif ve kırılgan bir yapıya sahiptir, yaklaşık olarak 33 gram ağırlığındadır. Transparan bir görünüme sahip olan çantanın ön yüzünde, "Coperni" markasının beyaz harflerle yazılı olduğu görülüyor. Aynı zamanda, çantanın yuvarlak şekilli ve kavisli kenarları olan bir sapı bulunmaktadır, 27x16x6 cm boyutlarındadır.

Coperni'nin CEO'su Arnaud Vaillant, çantayı "büyülü bir bulut gibi" nitelendirirken, markanın kreatif direktörü Sébastien Meyer ise ürünü "bilimsel ama şiirsel" olarak tanımlıyor. Bu benzersiz çanta, moda dünyasında teknoloji ve estetiği bir araya getirerek dikkat çekici bir yenilik sunuyor.