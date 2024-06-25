TBMM'de Dijital Telif Hakları toplantısı: Google'ın Türkiye temsilcileriyle görüşüldü

Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM'de Google'ın Türkiye temsilcilerini ağırladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün dijital yayıncılık sektörü için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Türkiye temsilcilerini ağırladı. Toplantının ana gündem maddesi ise dijital telif yasası oldu.

Google'ın Türkiye temsilcileri görüşlerini dile getirdi

Uzun süredir dijital telif hakları üzerinde çalışan Hüseyin Yayman, bu konuda bir yasa tasarısı hazırladıklarını daha önce açıklamıştı. Bugünkü toplantıda, Google'ın görüş ve önerileri dinlendi. Yayman, dijital içerik üreticilerinin haklarını koruma amacı güden bu yasanın önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, Google'ın Türkiye temsilcileri de görüşlerini dile getirdi. Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdürü Duygu Yücesoy, "Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız. Beklentileri anlayıp istişare yapmak için Türkiye'deki tüm paydaşlarla da oturup konuşmaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyorum." ifadelerini kullanarak Google'ın bu konuda işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Google'ın üst yöneticilerinden Tolga Subaşı da toplantıda söz aldı. Subaşı, "TBMM'nin yasalaştıracağı düzenlemelere saygı duyacağımızı ve uyacağımızı belirtmek isteriz. Yayıncılarla bir araya gelerek kapsamlı çalışmalar yapmak isteriz." dedi.