TBMM'den yeni karar! TSK personeline sosyal medya kısıtlaması geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni onayladı. Bu yeni kanun teklifiyle birlikte, TSK personelinin sosyal medya kullanımı üzerinde kısıtlamalar getiriliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'na sunulan "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi. Bu yeni kanun teklifi ile silah altındaki askerler, sosyal medya kullanımıyla ilgili bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacaklar.

TSK personeli artık rahatlıkla paylaşım yapamayacak

Özellikle TikTok, askeri personelin sık sık paylaşımlar yaptığı bir platformdu ve TSK'nin TikTok'u yasaklayacağı iddiaları bir süredir gündemdeydi. TBMM'de kabul edilen teklif ile bu mesele netlik kazandı ve TSK personeli artık TikTok gibi platformlarda rahatlıkla paylaşım yapamayacak.

Ancak, yeni düzenleme sadece TikTok'u değil, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda da değişiklikler öngörüyor. Bu değişikliklerle birlikte askeri personelin kimlik, görev veya faaliyetlerini, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap gibi her türlü iletişim aracı vasıtasıyla yayınlaması veya açıklaması yasaklanacak.

TSK tarafından alınan bu kararın önemi büyük. Zira yapılan paylaşımlar, istemsizce olsa bile terör örgütleri gibi tehlikeli gruplar tarafından konum tespiti gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu tür risklerin önüne geçilmiş olacak. Ancak, kanunun ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmış değil.