TCL Electronics Orta Doğu ve Afrika pazarına yönelik ürünlerini İstanbul'da tanıttı

TCL Electronics, Orta Doğu ve Afrika pazarına yönelik en yeni ürün yelpazesini İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıttı.

TCL Electronics, İstanbul'da düzenlediği bölgesel tanıtım toplantısında Orta Doğu ve Afrika pazarına yönelik geliştirdiği yeni ürün yelpazesini tanıttı. Etkinlikte, bölgedeki kullanıcılara hitap eden yenilikçi ve teknolojik ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tanıtılan ürünler arasında 2024 QD-Mini LED TV'ler, çeşitli temizlik ve soğutma çözümleri ile klimalar öne çıktı.

Orta Doğu ve Afrika pazarı için yenilikçi ürünler

TCL 115" X955 Max QD-Mini LED TV

Tanıtım toplantısının gözde ürünlerinden biri, TCL'nin 115 inç büyüklüğündeki X955 Max QD-Mini LED TV'siydi. 5.000 nit parlaklık ve 20.000'den fazla yerel karartma bölgesi ile dikkat çeken bu model, QLED PRO teknolojisini kullanıyor. Ayrıca 144 Hz VRR ve ONKYO 6.2.2 Hi-Fi sistemine sahip olan TV, üstün görüntü ve ses kalitesi sunuyor.

TCL C855 Premium QD-Mini LED TV

TCL C855, etkinlikte dinamik HDR performansı ve 3500 nit parlaklığıyla öne çıktı. QLED PRO teknolojisini kullanan bu model, düşük yansıma özelliği ile dikkat çekiyor. ONKYO 2.2.2 Hi-Fi ses sistemi ve AiPQ PRO İşlemci ile donatılan C855, 144Hz VRR özelliğiyle geliyor. Bu seri; 65", 75", 85" ve 98" boyutlarında satışa sunulacak.

TCL C755 QD-Mini LED TV

TCL C755, 1344 bölgeli QD-Mini LED teknolojisi ve 1600 nit'e ulaşan parlaklık seviyesine sahip HDR performansı ile öne çıkıyor. Model, ONKYO 2.1 Hi-Fi ses sistemi ve AiPQ işlemciye sahip. Bu seri; 50"- 55", 65", 75", 85" ve 98" boyutlarında satışa sunuluyor.

TCL C655 Pro

Quantum Dot teknolojisine sahip TCL C655 Pro, yüzlerce bölgede gelişmiş yerel karartma kullanıyor ve arka aydınlatmayı hassas bir şekilde kontrol edebiliyor. QLED PRO teknolojisine sahip olan bu model, ONKYO 2.1 Hi-Fi ses sistemi ile donatılmış. Seri, 55", 65" ve 75" boyutlarında satışa sunulurken, bir alt versiyonu C655 ailesi ise 50"- 55", 65", 75", 85" ve 98" boyutlarında satışa sunuluyor.

Ev Konforuna Yönelik Çözümler

TCL, TV alanındaki yeniliklerinin yanı sıra günlük yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanan çeşitli ürünleri de tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında, dış ortamdan taze hava verebilen FreshIN 3.0 ve BreezeIN serisi klimalar, TCL C2110WDG ve C67110WDG önden veya üstten yüklemeli yıkama ve kurutma makinesi modelleri de bulunuyor.

Etkinlikte söz alan TCL Orta Doğu Genel Müdürü Sunny Yang; "TCL'nin yeni nesil QD-Mini LED TV'lerini tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Amacımız, en son teknolojiyi sunarak Orta Doğu ve Afrika pazarlarında tüketicilerimizin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara birinci sınıf bir eğlence deneyimi sağlamaktır. Ayrıca, günlük yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanan en yeni ev aletleri ürünlerimizi tanıtmaktan da heyecan duyuyoruz. Bu ürünler arasında TCL FreshIN Serisi Klimalar, Free Ankastre Serisi buzdolapları ve son teknoloji çamaşır makineleri yer alıyor" dedi.