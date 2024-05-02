TCL'nin yeni "50 Serisi" akıllı telefonları satışa sunuldu

TCL'in merakla beklenen 50 Serisi akıllı telefonları Avrupa'da satışa çıktı. İşte seride yer alan tüm telefonların özellikleri..

TCL, son teknolojiye sahip akıllı telefonlarından oluşan "50 Serisi"ni Avrupa pazarında satışa sundu. MWC 2024 etkinliğinde tanıtılan bu seri, içerisinde bulunduğumuz yılın ilerleyen zamanlarında Türkiye'de de tüketicilerle buluşacak.

Geniş kullanıcı kitlesine hitap ediyor

Bu seride yer alan ilk model, kare ve düz tasarıma sahip olan TCL 50 5G. 6,6 inçlik HD+ çözünürlüğündeki ekranı, NXTVISION teknolojisiyle geliştirilmiş ve 90Hz yenileme hızına sahip. Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden alıyor ve Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Ayrıca 5G desteği bulunan cihaz, 128GB+8GB (4GB+4GB RAM genişletme ile) depolama seçeneklerine sahip. Arka kısmında 50MP AI HYBRID kamerası bulunan TCL 50 5G, 5010mAh kapasiteli bir bataryaya ve Koyu Mavi ile Uzay Grisi renk seçeneklerine sahip.

İkinci model olan TCL 50 SE, 6,8 inçlik FHD+ NXTVISION Ekranıyla dikkat çekiyor. 90Hz yenileme hızına sahip bu ekran, akıcı bir deneyim sunuyor. Telefon, MediaTek Helio G88 yonga setinden güç alıyor ve 5010mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlıyor. 50MP Hibrit Kamera ve TCL NXTURBO teknolojisiyle donatılan bu model, Gece Mavisi ve Uzay Grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

TCL 505, NXTVISION teknolojisiyle geliştirilmiş 6,8 inçlik bir ekran ve 90Hz yenileme hızına sahip. 5010mAh bataryası ve 4GB+4GB RAM genişletme özellikleriyle öne çıkan bu model, Mavi ve Siyah renklerde tüketicilere sunuluyor.

Son olarak, TCL 501, düz ve kare bir estetiğe sahip ve 6,0 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. 3000mAh bataryası ve 32GB+2GB depolama alanıyla daha giriş seviyesinde bir seçenek sunan bu model, Koyu Gri ve Buzul Mavisi renklerinde tüketicilere sunuluyor.

TCL'nin "50 Serisi" akıllı telefonları, farklı beklentilere ve bütçelere hitap eden özellikler sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Bu yeni serinin Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ise merakla bekleniyor.