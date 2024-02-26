Tecno'dan, oyunculuğu kökten değiştirebilecek ürün!

Tecno, Mobile World Congress 2024'te ürün portfolyosunu akıllı telefonların ötesine genişlettiği yeni ürünlerini duyurdu.

Mobile World Congress 2024, İspanya'nın Barcelona şehrinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuardaki önemli firmalardan biri olan Tecno, mevcut ürün gamını genişleterek akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp farklı teknolojilere de odaklanmayı hedeflediğini gösterdi. Tecno'nun yeni ürünleri dikkat çekici ve yenilikçi özellikler sunuyor.

TECNO POCKET GO VE AR VİSİON

Firma standında, Dynamic 1 adı verilen robot köpek ve kablosuz artırılmış gerçeklik gözlükleriyle eşleştirilmiş el konsolu Pocket Go gibi ilginç ürünler sergilendi. Her iki ürün de dikkat çekici özelliklere sahip.

Tecno'nun yeni ürünlerinden Pocket Go, Windows işletim sistemine sahip bir el konsolu ve AR Pocket Vision adlı artırılmış gerçeklik gözlüklerini bir araya getiriyor. Gözlükler, kullanıcıya 215 inçlik bir ekranı 6 metre mesafeden izleme imkanı sunuyor ve 0,71 inçlik mikro OLED ekranlarla donatılmış durumda. El konsolu ise oldukça kompakt bir tasarıma sahip olup yüksek performans sunuyor.

Tecno Dynamic 1 ise Alman çoban köpeklerinden ilham alınarak tasarlanmış bir robot köpek olarak karşımıza çıkıyor. Eğlence, yardım ve eğitim amaçları için kullanılabilen bu robot köpek, benzersiz özelliklere sahip. Yapay zekâ destekli HyperSense Fusion System ve Intel Real Sense D430 derinlik kamerasıyla donatılan robot köpek, etrafındaki nesneleri tanıyabiliyor ve hareket edebiliyor. Ancak, Dynamic 1'in ticari olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Tecno, bu robotu daha çok inovasyon kapasitesini ve yapay zekâ yeteneklerini sergilemek amacıyla geliştirdiklerini belirtiyor.