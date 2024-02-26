Tek şarjla aylarca kullanabiliyorsunuz! İşte, "Hard Case P28K"

Avenir Telecom isimli bir teknoloji firması, 28.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan akıllı telefon üretti. "Hard Case P28K" isimli cihaz, 94 güne kadar kullanım süresi vadediyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan Mobile World Congress 2024 (MWC 2024), teknoloji şirketlerinin en son ürünlerini tanıttığı bir platform olarak başladı. Bu etkinlik kapsamında sahne alan şirketlerden biri de Avenir Telecom oldu. 2019 yılında Energizer iş birliğiyle 18.000 mAh kapasiteli bir akıllı telefon tanıtan firma, MWC 2024 etkinliklerinde yine dikkat çekici bir ürünle karşımıza çıktı.

IP69 SERTİFİKASINA SAHİP

Avenir Telecom, bu kez 28.000 mAh kapasiteli bir akıllı telefon olan "Hard Case P28K" modelini duyurdu. Günler boyunca süren bir pil ömrü sunan bu telefon, estetikten biraz uzak olsa da önemli bir özellik sunuyor. 570 gram ağırlığı ve 27,8 mm kalınlığıyla oldukça büyük ve ağır bir yapıya sahip olan telefon, aynı zamanda IP69 sertifikasına sahip, dayanıklı bir tasarıma sahip.

Teknik özelliklerine gelindiğinde, Hard Case P28K, 5G desteği olmayan MediaTek MT6789 işlemciyle çalışıyor. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte Android 14 işletim sistemiyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 1080p çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik bir LCD ekrana sahip.

Ancak telefonu öne çıkaran özellik şüphesiz devasa bataryasıdır. 28.000 mAh bataryası sayesinde, Hard Case P28K, 122 saat kesintisiz konuşma süresi ve 2.252 saat bekleme süresi sunabiliyor. Ayrıca, telefonun 33W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Energizer markası altında satışa sunulacak olan Hard Case P28K, 249,99 euro fiyat etiketiyle pazara sunulacak. Ekim ayında piyasaya sürülecek olan cihazın hangi ülke pazarlarında bulunacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.