TEKNOFEST 2024 Adana'da kapılarını açıyor! İşte TEKNOFEST 2024'ün tarihi

Adana, bu yıl TEKNOFEST 2024 ile bilim ve teknolojiye ev sahipliği yaparak önemli bir organizasyona imza atacak. Teknoloji meraklılarının ve genç yeteneklerin buluşma noktası olacak bu festival, Adana'da unutulmaz anılar ve deneyimler yaşatacak.

Adana'nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 2024'ün tarihi nihayet açıklandı. Bu yıl teknoloji ve bilim meraklılarının merakla beklediği TEKNOFEST, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek.

İlk kez Akdeniz bölgesinde

TEKNOFEST, bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun ve Bakü gibi şehirlerde gerçekleştirildi. Bu yıl ise ilk defa Akdeniz bölgesinde, Adana'da düzenlenecek. TEKNOFEST 2023'ün Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'deki etkinliklerine 4,5 milyondan fazla ziyaretçinin katıldığı düşünüldüğünde, Adana'da da büyük bir ilgi ve katılım bekleniyor.

Zengin etkinlik programı

Adana'daki TEKNOFEST 2024, ziyaretçilere dopdolu bir program sunacak. Etkinlik kapsamında hava gösterileri, bilim yarışmaları, keşif oyunları, simülasyon deneyimleri, sergiler, gösteriler ve konserler gibi pek çok aktivite yer alacak. Türk savunma sanayi ve havacılık ürünleri de etkinlikte sergilenecek.

Yarışmalar ve ödüller

Festivalin önemli bir kısmını oluşturan teknoloji yarışmaları, 46 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmalara katılanlara toplamda 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Bu yarışmalar, genç yeteneklerin inovatif projelerini sergilemeleri ve geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

TEKNOFEST'in önemi

TEKNOFEST, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olarak, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini desteklemeyi ve gençlerin bu alanlara olan ilgisini artırmayı amaçlıyor. Festival, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık sektöründeki gelişmelerini de gözler önüne seriyor.