TEKNOFEST 2024'ün nerede yapılacağı belli oldu

TEKNOFEST 2024'ün nerede yapılacağı belli oldu
Türkiye'de gerçekleştirilen TEKNOFEST festivali, 2024 yılında Adana'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST, Türkiye'nin en büyük havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivallerinden biri olarak 2018 yılında başladı ve o zamandan bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen bu etkinlik, her yıl çeşitli şehirlerde gerçekleştirilmektedir. 2024 yılında ise TEKNOFEST'in Adana'da düzenleneceği açıklandı.

TEKNOFEST, her yıl çeşitli seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri, uluslararası girişim zirveleri ve şovlara ev sahipliği yaparak genç yeteneklere ve teknoloji geliştiricilere bir platform sunuyor. Bu etkinlik, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında yeteneklerini ortaya koymasına ve geliştirmesine olanak tanımaktadır.

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