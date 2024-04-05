Teknoloji devi önce projelerden çekildi, şimdi işten çıkarmalar yapacak

Teknoloji devi Apple, son dönemde gerçekleştirdiği iki iddialı projeden çekilmesinin ardından Kaliforniya'daki ofislerinde 600'den fazla çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Teknoloji devi Apple, son dönemde gerçekleştirdiği iki iddialı projeden çekilmesinin ardından Kaliforniya'daki ofislerinde 600'den fazla çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Apple, projelerinden çekilmenin ardından yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Şirket, haziran ayında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'na (WWDC) odaklanırken, aynı zamanda geliştirdiği cihazlar ve işletim sistemine yoğunlaşmış durumda. Ancak, bir yandan da işten çıkarmalarla gündemde.

Bloomberg'in haberine göre; Apple, çeşitli Santa Clara ofislerinde mayıs ayının sonundan itibaren geçerli olacak işten çıkarmalarla ilgili eyalete bildirimde bulundu. Bu ofislerden biri yeni bir ekran geliştirme merkeziyken, diğerleri ise şirketin elektrikli otomobil çalışmalarına yönelikti.

Bloomberg'in öne sürdüğüne göre, Apple'ın farklı eyaletlerde ve ülkelerde de benzer projeler üzerinde çalışan personele sahip olması nedeniyle işten çıkarmalar daha geniş bir kesimi etkileyebilir.

Şubat ayının sonlarında, şirketin elektrikli otomobili üzerinde çalışan 2 bin çalışana projenin sona ereceğini duyuran Apple, bir kısmıyla yapay zekâ bölümüne geçiş yapacak. Ayrıca, Apple'ın yeni nesil ekranları kendi bünyesinde üretme girişimi de benzer şekilde maliyet aşımları ve lansman gecikmeleri nedeniyle iptal edildi.

Apple, son yıllarda hızla büyüyen bir şirket olmasına rağmen, yıllık raporuna göre 30 Eylül itibarıyla 161 bin kişiyi tam zamanlı olarak istihdam ediyor.