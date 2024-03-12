Teknoloji Z kuşağına zarar veriyor

Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıkların yanı sıra beraberinde getirdiği sağlık sorunları da giderek artıyor. Özellikle uzun saatler boyunca bilgisayar başında sabit pozisyonda kalan ve cep telefonlarıyla yoğun şekilde mesajlaşan gençler arasında teknoboyun ve teknoparmak gibi yeni hastalıkların yaygınlaştığı belirtiliyor.

Teknolojinin hayatımıza sunduğu kolaylıkların yanı sıra getirdiği sağlık sorunları da dikkat çekiyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Alper Murat Ulaşlı, özellikle 12-25 yaş arasındaki çocuk ve gençler arasında yaygınlaşan iki yeni hastalığa dikkat çekti.

"EKRAN SÜREMİZ GÜNLÜK NEREDEYSE 7 SAAT"

T24'ün haberine göre, teknolojinin hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da sağlığımıza olumsuz etkileri olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Murat Ulaşlı, saatlerce hareketsiz kalarak yanlış duruş sergilemenin kas yorgunluğuna ve omurganın aşınmasına yol açtığını vurguluyor. Özellikle gençler arasında teknoboyun hastalığına dikkat çeken Ulaşlı, Z kuşağında boyun yapılarının değiştiğini ve öne doğru kaymış bir boyun görüntüsünün yaygınlaştığını ifade ediyor.

Bu durumun uzun vadede omurga ve disklerin erken aşınmasına, yapısal değişikliklere ve kambur bir neslin ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirtiyor. Ulaşlı, 12 yaşından itibaren başlayan bu yapısal değişikliklerin erken tedavi ile düzelebileceğini ve basit önlemlerin gençlerde büyük farklar yaratabileceğini aktarıyor.

Teknoboyun, sırt ve bel sağlığını olumsuz yönde etkileyerek, boyun kaslarının sürekli aynı pozisyonda kalması sonucu baş ağrılarına neden oluyor. Murat Ulaşlı, 20-30 dakikadan fazla aynı pozisyonda kalmamayı ve her 10 dakikada bir pozisyon kontrolü yapmayı öneriyor. Kafa ağırlığının normalde 5-6 kilo olduğunu belirterek, başın öne eğilme derecesine bağlı olarak ağırlığının katbekat arttığını ve bu durumun kasların beslenememesine, kan dolaşımının bozulmasına ve sonuçta ağrılara yol açtığını vurguluyor. Uzun süreli kas gerginliği, kasın zamanla sertleşip bağ dokusuna dönüşmesine ve "kulunç" olarak adlandırılan rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.

Prof. Dr. Alper Murat Ulaşlı, bu iki tehlikeye karşı şu önerilerde bulunuyor:

"Çalışanlar uygun oturma pozisyonunda olmalı, geçmişte sandalyenizde dik oturun diyorduk ama yeni trend otururken birazcık arkaya doğru yaslanmanız. Çok dik oturduğunuzda boyun kaslarınız sert oluyor. Bunun aksine hafifçe geriye yaslandığımızda beli ve boynu rahatlatmış oluyoruz.

30 dakikada bir kalkıp 50 adım atmanızı istiyoruz. Bilgisayar başında günlük 3-4 saatten fazla zaman geçirmeyi önermiyoruz. Yüksek klavye önermiyoruz. Aşırı ışıkta çalışılmasını önermiyoruz. Sık göz kırpmayı öneriyoruz. Gençlerde omurga eğriliği, boyun ağrıları kadın ve erkekte eşit. Yaşla birlikte bu durum kadınlarda artışa geçiyor. Daha çok yükleri olduğu için stres kadınlarda daha fazla. Fizik tedavi ile sağladığımız iyilik halinin kalıcılığını sağlamak için egzersiz şart.

Techthumb (teknoparmak) ise çok fazla mesaj atanlarda baş parmağın tendonlarında ödem, iltihabi bulgular ile ortaya çıkıyor. Kronikleştiğinde eklem aşınması ve ağrı yapıyor. Sosyal medyada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bunu kısıtlamalıyız. Ekran süremiz günlük neredeyse 7 saat. Boyun fıtığı, mekanik boyun ağrısı, sırt ve belde fıtık, sırt ve belin mekanik ağrıları, boyun mekanik ağrılarından dolayı baş ağrıları, dirsek, el bileğinde sinir sıkışmalarına bağlı parmaklarda uyuşukluklar, migren, uykusuzluk semptomları son dönemde sık görülüyor."