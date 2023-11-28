Telefonu her sabah 9.25'te çalıyor! Nedeni ise hala çözülemedi

Telefonu her sabah 9.25'te çalıyor! Nedeni ise hala çözülemedi
Bir iPhone kullanıcısı, iPhone alarmının yıllardır sabah 9.25'te çaldığını ama bunu yıllardır engelleyemediğini söyledi.

Bir TikTok kullanıcısı olan Angele Sofia, iPhone'undaki gizemli bir alarm sorununu çözmek için sosyal medya platformuna başvurdu. Sofia, her sabah saat 9:25'te çalan bu alarmın kendisi tarafından ayarlanmadığını ve telefonun ayarlarında da görünmediğini belirtti. Sorunun beş yıl önce başladığını ve diğer alarmlar gibi devam etmediğini ifade etti.

Alarmı çalıyor ama bir türlü kapatamıyor

Videoyu paylaşan Sofia, "Bu alarm telefonlar arasında geçiş yaptı. Yeni bir iPhone aldığınızda verilerinizi aktarabilirsiniz ve yeni bir başlangıç yapmak istemiyorum. 9:25 alarmım da bu aktarma ile beraber geliyor" dedi. Sofia, bu durumu bir alamet olarak değerlendirdiğini ve 9:25'in bir gün kendi ölüm saati olabileceğini düşündüğünü söyledi.

@angelegsofia @apple am i going to die at 9:25 in the morning? #foryou #foryoupage #help #techtok #tech #apple #glitch ♬ original sound - AngeleSofia

TikTok gönderisi 600.000'den fazla kişiye ulaştı, izleyiciler çeşitli önerilerde bulundu. Ancak denenen çözümlerin işe yaramadığını belirten Sofia, gizemli alarm sorununa çözüm bulmak için yardım istemeye devam ediyor. İzleyiciler arasında yapılan yorumlarda, alarmın eski bir takvim etkinliğinden kaynaklanabileceği veya fabrika ayarlarına sıfırlamanın gerekebileceği gibi öneriler bulunuyor.

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