Telegram'dan kullanıcılarına para kazandıracak yeni sistem!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, kullanıcılarına aylık 5 dolar kazanma fırsatı sunuyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın büyük rakibi olarak bilinen Telegram, kullanıcılarını para kazanmalarını sağlayacak yeni bir sistem duyurdu. Bu sistem, aylık 5 dolarlık bir kazanç elde etme imkanı sunarken, beraberinde bazı güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Ancak bu kazanç, Telegram Premium aboneliğinin ücretsiz hale gelmesini sağlayacak.

Telegram'da nasıl para kazanılır?

Telegram'ın yeni para kazanma yöntemi "Peer-to-Peer Login" (P2PL) adıyla biliniyor. Bu sistem, kullanıcıların telefon numaralarını kullanarak kendi maliyetini düşürüyor ve bunun karşılığında kullanıcıya ödeme yapıyor.

Bu sistem, kullanıcıyı adeta bir mobil operatör gibi kullanıyor. Telegram uygulamasına giriş yapmak istendiğinde alınan SMS doğrulama kodları, bu özelliği aktif eden kullanıcılar aracılığıyla gönderilecek. Yani bir kullanıcının verdiği telefon numarasından, başka bir Telegram kullanıcısına SMS yoluyla doğrulama kodu gönderilecek.

Telegram'ın açıklamalarına göre, bu sisteme katılmak isteyen kullanıcıların Android telefon kullanması gerekiyor ve şimdilik belirli ülkelerde geçerli olacak. Ancak bu sistem, tüm kullanıcılara açık değil ve Telegram, bu yeni özelliğin bazı güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini kabul ediyor.

Kullanıcılar, Telegram Premium aboneliğini ücretsiz olarak kullanabilmek için telefon numaralarını yüzlerce kişiyle paylaşmak zorunda kalacaklar. Bu durum, potansiyel güvenlik risklerine yol açabilir ve Telegram, kullanıcıların bu konuda kendi sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini belirtiyor.