Tesla 2. Nesil robotunu duyurdu! Vücudunu tamamen kendisi yönetebiliyor

Tesla 2. Nesil robotunu duyurdu! Vücudunu tamamen kendisi yönetebiliyor
Tesla, insansı robot projesi Optimus için yeni bir video paylaşarak ağızları açık bıraktı. 2. nesil Tesla Optimus, kendi vücudunu rahatlıkla yönetiyor ve yumurtayı hassas şekilde taşıyabiliyor.

Tesla'nın geliştirdiği "Optimus" projesi, şirketin insansı robot konseptini temsil ediyor. Yeni paylaşılan bir video, Optimus'un ikinci neslinin daha hızlı, daha gerçekçi ve daha esnek olduğunu gösteriyor. Yüzde 30 daha hızlı olan Optimus, daha insansı bir geometriye sahip ve daha gerçekçi hareketler sergiliyor.

İkinci nesil robot duyuruldu

Optimus'un ağırlığı 10 kilogram düşürüldü ve artık tamamen kontrol edilebilen bir vücuda sahip. Yeni elleri, bir yumurtayı kırmadan taşıyabilecek kadar hassas çalışabiliyor. Bu gelişmeler, Optimus'un daha gelişmiş ve işlevsel hale geldiğini gösteriyor.

Tesla'nın Optimus projesinin büyük hedefleri bulunuyor. Şirket, bu insansı robotu kendi fabrikalarında kullanmayı planlıyor. Ancak bu hedefin ne zaman gerçekleşeceği henüz net değil. Tesla'nın fabrikalarında yapay zeka destekli insansı robotları kullanmaya başlaması, otomotiv sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.

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