Tesla Cybertruck kullanıcılarına yeni sorun

Tesla'nın en lüks ve pahalı modellerinden biri olan Cybertruck, kullanıcıları arasında yeni bir sorunla karşı karşıya. 119.990 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken CyberBeast'in sahibi, sadece 56 kilometre yol yaptıktan sonra aracın soğutma suyu sızdırdığını iddia etti.

Tesla Cybertruck'ın yaşadığı sorunlar, özellikle en üst model olan ve 119.990 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken CyberBeast'i kullanan bir kullanıcının deneyimiyle bir kez daha gündeme geldi.

Tesla hızlı bir şekilde olaya müdahale etti

Kullanıcı, sadece 56 kilometre yol aldıktan sonra aracın soğutma suyu sızdırdığını iddia etti. Bu durum, Tesla'nın müşteri hizmetlerinin ilk başta "soğutma suyu sızıntılarını garanti kapsamına almadıklarını" belirtmesiyle birlikte Cybertruck sahipleri arasında büyük bir tepki yarattı.

Kullanıcı Jason Jones'un yaşadığı bu sorun, Tesla'nın önde gelen modellerinden olan "Foundation serisi" CyberBeast'in Pensacola'da teslim alındığı yerden Crestview'deki bir süperşarj istasyonuna kadar sürdüğü mesafede ortaya çıktı. Jones'un yaşadığı sorunlar, aracın süperşarj işlemi sırasında soğutma suyunun akmaya başlamasıyla başladı. Bu durumu Tesla CEO'su Elon Musk'a da ileten Jones, olayın dikkat çekmesinin ardından Tesla'nın hızla harekete geçtiğini ve aracını tamir ederek geri verdiğini açıkladı.

Bu olay, daha önce yaşanan bazı Tesla kullanıcılarının benzer sorunlarına benzerlik gösteriyor. Shreyansh Jain adlı bir kullanıcı, 2023 Tesla Model Y'sinin sadece 185 kilometredeyken yaşadığı sorunlarını servise götürdüğünde, Tesla'nın garanti kapsamında onarımları reddettiğini belirtmişti. Ancak Jason Jones'un yaşadığı olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Tesla'nın hızlı bir şekilde soruna müdahale ettiği bir örnek olarak öne çıktı.

Ancak, bazı otomobil endüstrisi kaynakları ve Reddit forumları, Tesla'nın temel garantisinin dahi "soğutma sıvısı sızıntısı" gibi sorunları kapsamadığını öne sürdüler. Temel garanti, genellikle 4 yıl veya 80.000 kilometre boyunca geçerlidir.