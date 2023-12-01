Tesla Cybertruck, Türkiye'ye gelse kaç liradan satılırdı?

Tesla Cybertruck, gerçekleştirilen bir etkinlikle birlikte ilk sahiplerine teslim edildi. Peki Türkiye'de satışa çıksa kaç liradan satılır? İşte detaylar...

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uzun bir bekleyişin ardından, 2019'da ilk kez tanıtılan ve üzerinde birçok geliştirme yapılan Cybertruck modelini bugün itibariyle sahipleriyle buluşturdu. Paslanmaz çelik gövde ve çeşitli özel özelliklerle donatılan Cybertruck, otomobil tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor.

Tesla'nın Cybertruck modeli, farklı donanım seçenekleriyle sunulmaktadır. Şu an için piyasada bulunan en üst donanım paketi "Cyberbeast" olup, diğer versiyonlar olan "rear-wheel drive" ve "all-wheel drive" ise ilerleyen yıllarda satışa sunulacaktır. Türkiye'deki tüketiciler de Cybertruck'ı merakla bekliyor ancak aracın Türkiye'ye gelmesi durumunda kaç paraya satılacağı da önemli bir soru haline geliyor.

Türkiye'de satılsa ne kadar olurdu?

Tesla'nın ABD fiyatlarına göre hesaplanan Türkiye fiyatları şu şekildedir:

Tek motorlu, Elektrikli Rear-Wheel Drive, Otomatik: 6.498.655 TL

Çift motorlu (600bg), Elektrikli All-Wheel Drive, Otomatik: 8.523.155 TL

3 motorlu (845bg), Elektrikli Cyberbeast, Otomatik: 10.654.212 TL

Bu hesaplamada dikkate alınan vergi oranları araçların gümrük vergisi, ÖTV ve KDV'yi içermektedir. Ancak, ek maliyetler, sigorta ve trafik vergisi gibi unsurlar bu hesaplama dışında tutulmuştur.

Tesla Cybertruck, dayanıklı ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Ancak, Türkiye'deki vergi politikaları ve döviz kuru dalgalanmaları gibi faktörler, aracın Türkiye fiyatını belirlemede etkili olabilir. 1 Aralık 2023 tarihindeki dolar kuru, 28,90 olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, fiyatlar üzerindeki değişiklikler bu faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Elektrikli otomobil tutkunları, Tesla Cybertruck'ın Türkiye'deki fiyatını ve özelliklerini yakından takip etmeye devam ediyor.