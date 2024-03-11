Tesla, İzmir'de mağaza açacak! Tesla iş ilanlarını paylaştı

Tesla, İzmir'de mağaza açacak! Tesla iş ilanlarını paylaştı
Elektrikli otomobil sektörünün öncü ismi Tesla, Türkiye'deki operasyonlarını genişletme kararı alarak İzmir'de yeni bir adım atıyor. Şirket, İzmir için açılacak olan satış mağazası ve servis noktası için çeşitli pozisyonlarda iş ilanları yayınladı.

Elektrikli otomobil sektörünün dev ismi Tesla, Türkiye'deki operasyonlarını genişletme kararı aldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye'de başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Tesla, İzmir için yeni bir adım attı ve resmi internet sitesinde İzmir'de açılacak olan satış mağazası ve servis noktası için iş ilanları yayınladı. Bu hamle, Türkiye'deki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TESLA İŞ İLANLARI

Tesla'nın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, İzmir için açılan iş ilanları otomotiv sektöründe çeşitli pozisyonları kapsıyor. Satış danışmanları, teknisyenler ve servis çalışanları gibi farklı alanlarda işe alım yapılacak. İstanbul ve Ankara'da da benzer iş ilanları devam ederken, İzmir'deki yeni pozisyonlar, markanın Türkiye genelindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

İş başvuruları dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların öncelikle bir CV oluşturması ve bu CV'yi şirketin veri tabanına yüklemesi gerekiyor. Tesla'nın İzmir'deki yeni satış mağazası ve servis noktası, bölgedeki müşterilere daha kolay erişim imkanı sağlayarak Tesla'nın Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirecek.

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