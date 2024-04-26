Tesla Otopilot'un ölümlü kazasına hapis cezası geldi

Tesla Otopilot'un ölümlü kazasına hapis cezası geldi
Tesla, önüne çıkan bir motosikletliyi öldürmüştü. Kaza sonucu açılan dava karara bağlandı.

ABD'de aracının otonom yeteneklerine (Autopilot - Otopilot) çok güvenen bir sürücünün Tesla otomobili, önüne çıkan motosikleti algılamakta gecikince kaza yapıp motor sürücüsünü öldürdü.

Kaza sonucunda bir motor sürücüsünü öldürdü

Kazanın tutanaklarına göre, kaza anında araç otonom sürüş modundaydı ve sürücünün elleri direksiyon üzerinde değildi. Bu durumda, sürücünün dikkatinin telefonda olduğu düşünülüyor. Ancak araç, önüne çıkan motosikleti algılamakta gecikince trajik bir kaza meydana geldi. Bu sorumsuz davranışın bedelini ise 28 yaşındaki genç bir insan hayatını kaybederek ödedi.

Sürücü, aynı zamanda alkollü olduğunu kabul ettiği için, kayıtlara alkollü olarak geçti ve tutuklanarak yargılanmak üzere hapse gönderildi. Bu olay, otonom sürüş teknolojisinin insan ihmali ve yanlış kullanımının yaratabileceği potansiyel tehlikelere dikkat çekiyor.

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