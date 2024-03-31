Tesla'nın CEO'su Elon Musk: Biraz reklam yapmayı deneyeceğiz ve sonuçları göreceğiz

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, otomobil satışlarını artırmak için reklam kullanmama politikasından vazgeçtiğini açıkladı. Şirketin geçen yılki reklam harcamalarında önemli bir artış gözlendi.

Elon Musk'ın beklenmedik kararları ve satışlardaki düşüş, Tesla'nın hisse değerlerini etkiledi. Musk'ın uzun süredir reklamdan kaçınma tavrı, sonunda kötüleşen satış rakamları karşısında değişti ve Tesla reklamlara başvuruldu.

"BİRAZ REKLAM YAPMAYI DENEYECEĞİZ VE SONUÇLARI GÖRECEĞİZ"

2019'da Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda reklamlardan hoşlanmadığını ve reklam bütçesini ürün geliştirmeye odaklanmak için kullandıklarını belirtmişti. Ancak, son dönemdeki gelişmelerle birlikte bu politika değişikliği kaçınılmaz hale geldi.

The Wall Street Journal'ın raporuna göre, Musk'ın reklamlara karşı olmasına rağmen, Tesla geçen yıl ABD'de yaklaşık 6,4 milyon dolarlık reklam harcaması yaptı. Bu rakam, 2022'deki 175 bin dolarlık harcamaya göre önemli bir artışı temsil ediyor, ancak diğer otomobil üreticilerinin reklam bütçeleriyle karşılaştırıldığında hala oldukça düşük kalıyor.

Musk, geçen yıl mayıs ayında düzenlenen bir şirket hissedar toplantısında reklam konusunun gündeme gelmesinin ardından reklam stratejisini denemeyi kabul etmişti. Bir katılımcı, Tesla'nın zenginler için lüks spor arabalar ürettiği algısını değiştirmek için reklam yapılması gerektiğini önerdiğinde, Musk "Biraz reklam yapmayı deneyeceğiz ve sonuçları göreceğiz" şeklinde yanıt vermişti.