Tesla'nın 'Robotaksi Projesi' ertelenmiş olabilir

Tesla'nın 'Robotaksi Projesi' ertelenmiş olabilir
Tesla'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı robotaksi projesinin ertelendiği iddia edildi.

Elektrikli otomobil devi Tesla, uzun bir süredir heyecanla beklenen robotaksi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yenilikçi proje, yollarda tam otonom Tesla taksilerinin hizmet vermesini hedefliyor. Ancak son gelen haberlere göre, Tesla'nın robotaksi projesinde bazı gecikmeler yaşanabileceği iddia edildi.

Elon Musk'tan henüz açıklama gelmedi

Bloomberg tarafından ortaya atılan iddialara göre, Tesla'nın robotaksi projesi planlandığı gibi ekim ayından önce tanıtılmayacak.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketle ilgili gelişmeleri yakından takip eden ve genellikle hızlıca açıklama yapan bir isim olarak bilinir. Ancak bu kez Bloomberg'in iddiaları hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Musk'ın sessizliği, iddiaların doğruluğu konusunda spekülasyonlara neden olurken, resmi bir açıklamanın ne zaman geleceği merakla bekleniyor.

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