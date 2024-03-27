Test sürüşü tamamlandı! Süpersonik yolcu uçakları geri mi dönüyor?

Süpersonik yolcu uçaklarının tarihinde yeni bir dönem mi başlıyor? ABD'li havacılık şirketi Boom Supersonic'in, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği başarılı uçuş, bu soruyu akıllara getiriyor. Şirketin gösteri uçağı XB-1'in havalandırılmasıyla birlikte, süpersonik uçuşlarla ilgili umutlar yeniden yeşerdi.

ABD'li bir şirket, süpersonik yolcu uçaklarını yeniden hayata döndürmek için çaba harcıyor. Fransızların ürettiği ve bir dönem popüler olan Concorde yolcu uçaklarının aksine, bu kez hedef daha düşük yakıt tüketimiyle süpersonik uçuşu sağlamak. Bu yeni girişim, şehirlerden biraz uzakta ses hızını aşarak ses patlamalarını azaltmayı amaçlıyor.

Süpersonik uçaklar yeniden popüler hale geliyor

Özel havacılık şirketi Boom Supersonic, geçtiğimiz hafta XB-1 gösteri uçağını havalandırarak karbon fiber uçağın ilk başarılı uçuşunu tamamladı. XB-1 henüz ses bariyerini aşamasa da, yakıt tasarruflu süpersonik yolcu uçağı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geleneksel jet motoruna sahip, karbon fiber kompozitlerden üretilmiş ve pilot için artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı bulunan uçak, Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan gökyüzüne yükseldi. 19 metre uzunluğundaki XB-1, 2.170 metre irtifaya ve saatte 439 km hıza ulaşarak test hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi. Ses hızını aşma denemeleri ise yakın gelecekte başlayacak.

Eski Concorde uçaklarının aksine, bu yeni nesil süpersonik uçaklar düşük yakıt tüketimi ve daha az ses patlamasıyla çevreci bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Bu girişim, süpersonik uçuşların yeniden popüler hale gelmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.