The Boys'un beklenen 4. sezonu yayında! Türkiye'deki izleyiciler sansürle karşılaştı

Prime Video, The Boys'un 4. sezonuna da sansür uyguladı.

Amazon Prime Video'nun en popüler yapımlarından biri olan The Boys, merakla beklenen 4. sezonunu bugün itibarıyla izleyicileriyle buluşturdu. Yeni sezonun ilk üç bölümü, Prime Video platformunda yayınlanmaya başlandı ve geri kalan bölümler haftalık olarak yayınlanacak. Ancak Türkiye'deki izleyiciler, Prime Video'ya girdiklerinde can sıkıcı bir durumla karşılaştılar.

The Boys izleyicilerine sansür şoku

Aşırı şiddet ve cinsellik içeren sahneleriyle tanınan, The Boys'a sansür uygulandı. Daha ilk bölümden dikkat çeken sansür, sosyal medyada hızla gündem oldu ve büyük tepki topladı.

Örneğin, sezonun ilk bölümünün 54. dakikasında yer alan bir sahne bulanıklaştırılarak sansürlendi. Bu durum, izleyiciler arasında hayal kırıklığına yol açtı ve platforma yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Prime Video'da içeriklerin sansürlenmesi yeni bir durum değil. Daha önce de The Boys'un 2022'de yayınlanan 3. sezonunda bazı yetişkinlere yönelik sahneler sansürlenmişti. En yakın örnek ise Oppenheimer filmiyle ilgili yaşandı. Platform, başlangıçta filmin sansürlü Hindistan kopyasını yayınlamıştı. Bu kopyada, sigaraya yönelik kamu spotları ve sigara içilen sahnelerde uyarılar yer alıyordu. Ayrıca, çıplaklık içeren bir sahnede sansür uygulanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Prime Video, durumu düzeltmiş ve Oppenheimer'ın sansürsüz versiyonunu yüklemişti.