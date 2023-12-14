Threads, artık Avrupa Birliğinde kullanıma sunuldu

Meta'nın mikroblog platformu Threads, nihayet Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açılırken, Mark Zuckerberg açıklama yaparak müjdeyi verdi.

Meta'nın X rakibi sosyal medya platformu Threads, Temmuz 2023'te kullanıma sunulduğu tarih itibariyle Avrupa Birliği ülkelerine hizmet vermiyordu. Ancak, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ın yaptığı bir açıklama ile Threads, Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanıma sunuldu. Temmuz 2023'te yayımlanan platform, bu yeni adımıyla 450 milyon civarında potansiyel kullanıcıya ulaşma şansını elde etmiş oldu.

Threads Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açıldı

Meta'nın Threads'i Avrupa Birliği'ne sunmamasının başlıca nedeni, Avrupa Birliği'nin dijital düzenlemeleri kapsamında yer alan "Dijital Piyasalar Yasası"ydı. Şirket, bu yasa kapsamında düzenleyicilerle uyum sağlamak amacıyla beklemeye geçmişti. Ancak bu bekleme süreci sona erdi ve Threads, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açıldı.

Avrupa Birliği'nde sunulan platform, kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. Meta, kullanıcılarına Threads'i kullanmak için kayıt olma zorunluluğu getirmeyecek. Kullanıcılar, kayıt olmadan da Threads üzerinde tüm gönderilere ulaşabilecek, etiketleri ve kullanıcıları arayabilecekler. Bu kullanıcı dostu yaklaşım, Threads'in Avrupa Birliği'nde daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilir.

Threads'in Avrupa Birliği'nde kullanıma sunulması, platformun kullanıcı sayısında önemli bir artışa neden olabilir. Bu durum, Threads'in X rakibi olarak adlandırılan platform ile aralarındaki rekabetin dinamiklerini etkileyebilir. Önümüzdeki dönemde platformun Avrupa'da nasıl bir kullanıcı tabanına ulaşacağını ve bu durumun sosyal medya pazarındaki rekabeti nasıl etkileyeceğini görmek ilgi çekici olacaktır.