Threads masaüstü uygulaması nasıl indirilir?

Threads masaüstü uygulaması nasıl indirilir?
Dünyanın en popüler mikroblog platformlarından biri olan X'e rakip olarak piyasaya sürülen Threads'in, önemli bir dönüm noktası yaşadığı belirtildi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in liderliğindeki ekip, Threads'in Windows PC'ler için özel olarak tasarlanmış uygulamasını Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Dünyanın en popüler mikroblog platformlarından biri olan X'e rakip olarak piyasaya sürülen Threads'in, önemli bir dönüm noktası yaşadığı belirtildi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in liderliğindeki ekip, Threads'in Windows PC'ler için özel olarak tasarlanmış uygulamasını Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Mark Zuckerberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Threads'in Windows için yeni uygulamasından büyük bir keyif aldığını ifade etti. Ayrıca kullanıcı geri bildirimlerinin de kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Threads'in masaüstü uygulaması, mobil ve web sürümleriyle aynı deneyimi sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar, Instagram hesaplarıyla Threads'e giriş yaparak paylaşımlar yapabilecek, gönderilere yanıt verebilecek ve platformun tüm özelliklerinden faydalanabilecekler.

Threads masaüstü uygulaması nasıl indirilir?

  • Microsoft Store uygulamasını açın.
  • Arama kutusuna "Threads" yazın.
  • Al butonunu kullanarak uygulamayı bilgisayarınıza yükleyin.
  • Hesabınıza giriş yapın.

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