Threads, Türkiye'de erişime kapatılacak

Threads, Türkiye'de erişime kapatılacak
Meta, Threads uygulamasını Türkiye'de kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Rekabet Kurumu'nun Meta'ya yönelik soruşturmasının ardından Instagram'a bağlı mikroblog platformu Threads'e geçici tedbir uygulanmasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Meta, bugün Threads'in Türkiye'deki kullanımının geçici olarak durdurulacağını duyurdu.

Türkiye'de kullanılamayacak

Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada Rekabet Kurumu'nun Threads'e geçici tedbir uygulanmasına karar vermesiyle başlayan süreç, Meta'nın bu yeni hamlesiyle devam ediyor. Şirket, Türkiye'deki Threads kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla uygulama üzerinden bir bildirim yayınladı. Bu bildirime göre, Threads uygulamasının 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de kullanılamayacağı belirtiliyor.

Threads uygulaması üzerinde gönderilen bildirimde, kullanıcılar "Daha fazla bilgi al" butonuna tıkladıklarında ilgili bilgilendirme sayfasına yönlendiriliyor. Meta, bu sayfada Türkiye'de Threads kullanımının durdurulacağını ve uygulamanın indirilmesi ile paylaşım yapmanın mümkün olmayacağını açıklıyor. Bu gelişmeler, Meta'nın Threads platformuyla ilgili Türkiye'deki kullanıcılarını etkileyecek önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.

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